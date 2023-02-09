Министр обороны Великобритании Бэн Уоллес заявил, что Лондон не будет "немедленно" передавать Украине истребители, но поможет закрыть небо другим оружием.

Его слова приводит ВВС.

Он заявил, что поставка самолетов может занять несколько месяцев, вместо этого Британия поможет Украине прикрыть небо другим способом - с помощью ракет большой дальности и беспилотников.

Выступая на конференции в Риме, он сказал, что "более реалистично и продуктивно" было бы передать самолеты в долгосрочной перспективе после окончания войны.

"Это не простой случай буксировки самолета к границе. Те же самые эффекты могут быть достигнуты, но потенциально другим способом — и без месяцев, которые, конечно же, потребуются для дарения истребителей", - сказал Уоллес.

Касательно предложения Бориса Джонсона передать Украине 100 боевых самолетов "Тайфун" Уоллес заявил, что такое решение должно быть принято широкой коалицией стран, к тому же Британии самой нужны самолеты для защиты себя, а также союзников - Балтии и Катара.

Ранее в этом году Великобритания объявила, что направит в Украину 14 боевых танков.

Напомним, вчера премьер Британии попросил главу Минобороны выяснить, какие самолеты Британия потенциально может передать Украине.

Такое сообщение появилось на фоне распространенной в СМИ информации о том, что премьер Риши Сунак может предложить передать Киеву вооружение дальнего действия во время его визита в Лондон.

При этом СМИ сообщают, что Британия расширит обучение пилотов истребителей и морских пехотинцев ВСУ.

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