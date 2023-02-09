Польша готова передать Киеву истребители, но "не в первых рядах". Первыми должны выступить страны, у которых больше самолетов.

Об этом сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий в Брюсселе, пишет The Telegraph.

"Наша позиция здесь однозначна. Можем действовать только совместно в рамках целого объединения НАТО. Мы не будем первыми, кто передаст истребители, но ответим положительно, при условии, что те, у кого больше всего этих самолетов, смогут передать их Украине", - сказал он.

У Польши же, по словам Моравецкого, недостаточно истребителей, поэтому она заказала новые F-35.

Напомним, ранее передачу самолетов начали обсуждать в Великобритании.

В Кремле же считают, что такие действия "не изменят исход конфликта".

А канцлер Германии Олаф Шольц в среду заявил, что Германия не намерена передавать Украине военные самолеты и подлодки, и призвал оппозицию не спекулировать на теме.

Кроме того, сообщалось, что почему Байден против отправки Украине истребителей F-16 в Украину.

Война в Украине продолжается уже 351-й день. Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 350-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что целями готовящегося наступления РФ могут быть Харьковская и Запорожская области. Американский журналист Сеймур Херш обвинил власти США в подрыве "Северных потоков". Президент Украины вчера совершил второй по счету зарубежный визит после начала российского вторжения - в Лондон, после этого он прилетел в Париж, где встретился с Макроном и Шольцем.

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