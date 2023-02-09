Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал желание Великобритании передать Украине истребители.

Об этом пишут российские СМИ.

"Мы это воспринимаем как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью. Можно только высказать сожаление и констатировать, что подобные действия ведут к эскалации, затягивают конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины", - заявил он.

По его словам, "принципиально эти действия стран не изменят исход конфликта и не изменят траекторию, которой идет РФ в плане достижения своих целей в рамках "СВО".

Напомним, премьер Британии поручил главе Минобороны выяснить, какие истребители Лондон может передать Украине. Между тем, представитель Сунака сообщил, что Лондон не принимал решения о поставках истребителей Киеву, но изучит такую возможность, по данным СМИ.

Также сообщалось, что лидеры ЕС на саммите 9-10 февраля могут обсудить поставку Украине истребителей.

Война в Украине продолжается уже 351-й день. Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 350-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что целями готовящегося наступления РФ могут быть Харьковская и Запорожская области. Американский журналист Сеймур Херш обвинил власти США в подрыве "Северных потоков". Президент Украины вчера совершил второй по счету зарубежный визит после начала российского вторжения - в Лондон, после этого он прилетел в Париж, где встретился с Макроном и Шольцем.

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