В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 10 февраля. Сообщается, что российские войска наступают на пяти направлениях и массированно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Армия РФ наступает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям ВСУ. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. РФ осуществила пуски более 100 ракет. По предварительной информации, россияне применили 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования. 61 крылатая ракета уничтожена ВСУ. Также россияне нанесли 12 авиаударов, 2 из которых – с применением БПЛА типа "Шахед-136", и совершили более 20 обстрелов из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ, а также 2 удара по позициям ЗРК.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно о ракетной атаке 10 февраля.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.