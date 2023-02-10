Президент Украины Владимир Зеленский 10 февраля провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Участники заслушали информацию о текущей ситуации на передовой. Отдельное внимание было уделено защите позиций ВСУ в Донецкой области: в районе Бахмута, Угледара, а также у Кременной на Луганщине и на других участках фронта, где продолжаются активные бои.

Руководство разведки доложило о действиях врага и его планах на ближайшую перспективу.

Также обсуждали обеспечение сил обороны техникой и боеприпасами и их распределение между группировками.

Кроме того, на заседании рассмотрели эффективность противодействия сил ПВО Украины сегодняшней массированной ракетной атаке. Были даны поручения по ликвидации последствий ракетных попаданий в объекты энергетической инфраструктуры.

Отдельно участники заседания остановились на подготовке к проведению следующего заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" с учетом договоренностей, достигнутых Зеленским во время недавних зарубежных визитов.

В заседании приняли участие:

руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;

начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов;

командующие родами войск и оперативных направлений.

На заседание также позвали членов правительства, руководителей силовых ведомств и правоохранительных органов.

Ранее мы рассказывали, что обсуждалось на Ставке накануне поездки Зеленского в Европу.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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