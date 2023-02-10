Во время сегодняшней ракетной атаки уничтожены 61 из 71 ракет, также уничтожены 5 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Об этом заявили в Воздушных силах ВСУ.

Сообщается, что с воздуха наносились удары с носителей Ту-95мс ракетами Х-101 и Х-555 с районов Каспийского моря и Волгодонска. Также наносились удары с Черного моря крылатыми ракетами "Калибр".

Напомним, около 8:30 россияне совершили пуски ракет с бомбардировщиков Ту-95. Было три волны атак.

Взрывы слышали в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковске, а также во Львовской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях.

После сегодняшней атаки РФ повреждены четыре ТЭС, двое работников станций получили ранения.

Как писала "Страна", в Славянске обстрелом повреждены предприятие и многоэтажка, в Константиновке - теплотрасса.

Ранее компания "Укрэнерго" сообщала о прилетах по объектам энергетики на востоке, западе и юге.

Также "Страна" писала о прилете в Хмельницком, из-за которого возможны перебои со светом и водой.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.