Что известно на данный момент о новой - уже 14-й - массированной российской ракетной атаке по украинской инфраструктуре.

Ночью было несколько пусков "Шахидов" и ракет. Пострадало главным образом Запорожье (17 ударов), Харьков и Днепр.

Около 8:30 россияне совершили пуски ракет с бомбардировщиков Ту-95. Было три волны атак.

Взрывы слышали в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковске, а также во Львовской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях.

Прилеты официально подтверждены:

- в Харьковской области, а также Харькове, где попало по объекту энергоинфраструктуры и есть 8 раненых.

- в Запорожье власти заявили о двух прилетах, без уточнения деталей.

- власти Хмельницкого подтвердили удар по объекту энергетики. Часть города осталась без света.

- взрывы подтвердили в Виннице, Львове, Ивано-Франковске, но был ли прилет - пока не сообщали (кроме Львова, где заявили, что все ракеты были сбиты).

"Укрэнерго" с утра заявило, что есть поражения ряда высоковольтных объектов энергетики по всей стране. Правда, не совсем понятно, это было ночью или уже во время утренней атаки.

Министр энергетики Галущенко заявил, что есть попадание в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Идут аварийные отключения во многих регионах.

Самая сложная ситуация, по словам Галущенко, в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Также украинское командование заявило, что две российские ракеты "Калибр", летевшие с Черного моря, сегодня вошли в пространство Молдовы и Румынии. После чего вошли в воздушное пространство Украины. Молдова это уже подтвердила.