Утром 10 февраля, во время массированной ракетной атаки РФ, мэр Харькова подтвердил новый удар по городу. Прилет был по критической инфраструктуре.

Мэр предупреждает, что в городе могут начаться перебои со светом и водой.

Напомним, что сегодня ночью россияне уже наносили удары по критической инфраструктуре Харькова. Было зафиксировано около 10 взрывов.

Тем временем РФ с утра начала новый ракетный обстрел всей Украины. "Укрэнерго" сообщает о прилетах по объектам энергетики на востоке, западе и юге.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.