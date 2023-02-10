10 февраля "Укрэнерго" сообщает о прилетах во время утренней ракетной атаки по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры.

Они произошли в восточном, западном и южном регионах, "что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях".

Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи.

"Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы "Укрэнерго" принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения", - заявили в компании.

Как сообщалось, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях превентивно ввели экстренные отключения света из-за ракетной атаки.

На данный момент известно, что РФ повредила объект энергетики в Днепропетровской и в Хмельницкой областях.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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