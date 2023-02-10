В Хмельницкой области утром 10 февраля был прилет "Шахида" по объекту энергетики в Шепетовском районе.

Об этом сообщил губернатор Сергей Гамалий в своем телеграм-канале и опубликовал фото.

"Ночью враг в очередной раз атаковал нашу страну "Шахидами". Около 04:00 утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - написал Гамалий.

Напомним, Россия также обстреляла "Шахедами" и ракетами Днепропетровщину, есть попадания в объект энергетики.

Ранее в ВСУ показали мобильные группы для борьбы с "Шахедами", которые обороняют Киев.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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