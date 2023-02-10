Российские войска запустили вечером 9 февраля по Днепропетровской области партию "Шахедов", но украинские силы ПВО сбили все БПЛА.

Об этом сообщил новый глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

По данным Лысака, позже атаки в регионе продолжились. В Криворожском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры.

"Там серьезные разрушения. Ранен 46-летний работник предприятия. Ему оказали медпомощь. Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки", - говорится в сообщении.

В Песчанской громаде обломки ракеты упали на крышу двухэтажного дома. Возник пожар, который спасатели уже потушили.

Напомним, 9 февраля ночью россияне ударили по Днепропетровской области, пострадали жилые дома, есть погибший.

8 февраля войска РФ обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.