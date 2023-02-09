В ночь с с 8 на 9 февраля российские войска обстреляли Днепропетровскую область. Под удар попал Никополь Войска РФ стреляли из тяжелой артиллерии. В результате обстрела города погиб мужчина 1985 года рождения.

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем телеграм-канале

По его данным, россияне попали по жилому кварталу (последствия обстрела на фото). В результате атаки по меньшей мере 16 жилых домов и одно частное предприятие пострадали. Также под удар попали семь хозяйственных сооружений, еще одно - разрушено. Зацепило также два автомобиля, электросети, газопровод, добавил Лукашук.

Напомним, вчера также войска РФ обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии. Под удар попал Никопольский район.

Война в Украине продолжается уже 351-й день. Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 350-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что целями готовящегося наступления РФ могут быть Харьковская и Запорожская области. Американский журналист Сеймур Херш обвинил власти США в подрыве "Северных потоков". Президент Украины вчера совершил второй по счету зарубежный визит после начала российского вторжения - в Лондон, после этого он прилетел в Париж, где встретился с Макроном и Шольцем.

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