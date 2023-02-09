Последствия обстрела Днепропетровщины. Фото: t.me/mykola_lukashuk

В ночь с с 8 на 9 февраля российские войска обстреляли Днепропетровскую область. Под удар попал Никополь Войска РФ стреляли из тяжелой артиллерии. В результате обстрела города погиб мужчина 1985 года рождения.

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем телеграм-канале

По его данным, россияне попали по жилому кварталу (последствия обстрела на фото). В результате атаки по меньшей мере 16 жилых домов и одно частное предприятие пострадали. Также под удар попали семь хозяйственных сооружений, еще одно - разрушено. Зацепило также два автомобиля, электросети, газопровод, добавил Лукашук.

Минувшей ночью российские войска обстреляли Днепропетровскую область

Последствия обстрела Днепропетровщины

Последствия обстрела Днепропетровщины

Напомним, вчера также войска РФ обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии. Под удар попал Никопольский район.

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