Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал фото и видео последствий вчерашнего прилета в городе. На кадрах следы от воронки в Центральном парке им. Горького.

Об этом Терехов сообщил в своем телеграм-канале.

На кадрах видна воронка в харьковском парке.

Кроме того, Терехов опубликовал видео момента прилета по парку Горького.

Напомним, по данным местных властей был совершен удар по промышленному предприятию в Киевском районе города. Какому именно - не уточняется.

Минобороны РФ утверждает, что ракетными ударами по центру Харькова "были уничтожены цеха предприятия авиапромышленности, в которых модернизировали беспилотники и барражирующие боеприпасы".

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях в Украине.