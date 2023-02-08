Сегодня в 12:00 под обстрелом оказался Волчанск Харьковской области. Ранен 52-летний местный работник Облэнерго.

Об этом сообщают в ОГА.

Также получил осколочное ранение 10-летний ребенок, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Из-за обстрела Варваровки Чугуевского района ранен 69-летний мужчина и 66-летняя женщина.

Напомним, в результате обстрелов в Харьковской области погибла пенсионерка и ранена 16-летняя девушка.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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