В Харьковской ОГА прокомментировали слухи о грядущем наступлении войск РФ на Харьков, о чем заявил недавно секретарь СНБО Алексей Данилов.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сказал, что ситуация на фронте контролируемая, военные надежно держат позиции и контратакуют на некоторых направлениях.

"Конечно, мы воспринимаем эту угрозу реально. Конечно, мы контролируем ситуацию на фронте. Мы сильны как никогда. Наши вооруженные силы стоят на позициях, на некоторых направлениях контратакуют пытаясь освобождать наши территории", - заявил он.

Напомним, по данным Института изучения войны, у РФ не хватает боевой мощности для нового масштабного наступления в "реалистичные сроки".

По данным The New York Times, российские атаки на востоке Украины усиливаются в преддверии ожидаемого наступления РФ.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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