Атаки России в Украине "расширились и усилились" в преддверии того, что может стать "крупнейшим наступлением Кремля с первых недель войны".

Об этом пишет газета The New York Times.

Издание сообщает, что сейчас Россия развертывает сотни тысяч мобилизованных солдат. Они действуют небольшими группами для изучения уязвимых мест в украинских оборонительных линиях.

"Это вынудило Украину напрячь свои силы для отражения угрозы", - сообщается в статье.

Остается неясным, где и когда Москва начнет широкомасштабное наступление. Но украинские власти говорят, что десятки тысяч мобилизованных солдат были отправлены в северо-восточные и юго-восточные районы Украины.

На северном фланге "полумесяца" (так выглядит линия фронта на востоке страны) самый напряженный участок это Кременная - город, где украинское контрнаступление в сентябре застопорилось. И теперь это один из районов, где, по словам украинских официальных лиц, Москва собирает войска для нового наступления.

На южной оконечности полумесяца, недалеко от города Угледар, Украина заявила, что российские атаки были отбиты. Но официальные лица предупредили, что десятки тысяч российских солдат были переброшены в регион и могут собираться для более скоординированного наступления.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, россияне проводят перегруппировку и наступают на пяти направлениях.

Также губернатор Луганщины назвал три направления ожидаемого наступления российских войск.

Тем временем война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 348-го дня войны. Бои продолжались в районе Бахмута. В ВСУ заявили, что оборонять его нужно, чтобы наносить россиянам ущерб в живой силе. В ГУР Минобороны сообщили, что россияне могут пойти в наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем сейчас в Украине.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, где может определиться дальнейший ход войны в Украине.