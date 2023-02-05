Газета The Washington Post публикует репортаж из Угледара Донецкой области. Там инициатива постепенно перешла обратно к врагу, рассказали журналистам украинские военные.

"Напряженность выросла за последнюю неделю", - сказал Андрей, пулеметчик. "Мы больше занимаем оборонительную позицию, не получая никаких приобретений" .

Стычки здесь многочисленны и агрессивны, только в среду вечером было 13 попыток прорвать украинскую оборону. Но ничто не указывает на то, что собираются крупные силы противника - по крайней мере, пока.



По оценкам разведки, у России под Угледаром около шести батальонных тактических групп, что примерно вдвое меньше, чем требуется для крупной операции, по мнению военных экспертов.

При этом Россия может своими атаками на Угледар попытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон. Или РФ может испытывать оборону ВСУ в разных точках на 140-километровой линии фронта, которая проходит через Донецк и Луганск.

Еще один вариант - россияне используют отвлекающую тактику для наступления, запланированного на совершенно другой район. Или сочетание всего этого, предполагает издание.

Ранее сообщалось, что россияне не пытаются прорвать оборону Угледара, где в последнее время шли тяжелые бои, а стремятся оцепить город с двух сторон.

Война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 346-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что Россия сосредотачивает наступательные силы на востоке Украины, но южный регион всегда остается у них в поле зрения. Вчера состоялся крупный обмен пленными, в рамках которого Украина вернула домой 116 человек, а РФ - 63.

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