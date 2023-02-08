Российской армии, которая сейчас готовится к наступлению, не хватает для него боевой мощности, чтобы провести масштабное наступление в "реалистичные сроки".

Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW).

Российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные термины, и, вероятно, без достаточной боевой мощи, говорится в свежем отчете ISW.

Напомним, в Генштабе ВСУ утром сообщили, что наступление РФ идёт на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Также утром Гайдай назвал направление в Луганской области, где сейчас максимальная эскалация.

Кроме того, в украинской разведке назвали три направления, откуда россияне могут пойти в наступление.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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