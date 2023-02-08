В Луганской области в настоящее время максимальная эскалация на Кременском направлении. Российская армия пытается прорвать силы обороны.

Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Если взять Сватовско-Кременское направление и Белогоровку, то на Кременском направлении сейчас максимальная эскалация, максимальное количество обстрелов и попыток прорвать силы обороны. Практически ежедневные атаки небольшими группами до взвода, но постоянными волнами. Иногда с поддержкой тяжелой техники - БТР, танки. И постоянные обстрелы", - сказал он.

В Белогоровке, по его словам, также постоянные обстрелы и безуспешные попытки россиян наступать.

Напомним, ранее губернатор Луганщины назвал три направления ожидаемого наступления российских войск. Он говорил, что Россия может наступать в регионе в направлении Сватово, Кременная и Белогоровка.

Также Гайдай сообщал о подготовке полномасштабного наступления РФ. Он говорил, что "после 15 февраля его можно ожидать в любое время".

Кроме того, Институт изучения войны рассказал, почему РФ торопится начать новое наступление в Украине.