В среду, 8 февраля, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Силы РФ продолжают вести наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах населенных пунктов Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опросное, Марьинка и Угледар.

2. За сутки РФ нанесла 8 ракетных ударов, 5 из которых - по гражданской инфраструктуре Харькова, и 21 авиационный удар.

3. ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Новоселовское, Краснопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Федоровка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Спорное, Выемка, Бахмут, Красное, Часов Яр, Каменка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Богоявленка Донецкой области.

4. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также был уничтожен российский штурмовик СУ-25, вертолет Ми-24 и 2 вражеских БПЛА.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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