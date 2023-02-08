Цели готовящегося наступления РФ - Харьковская и Запорожская области.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Reuters.

По его словам, войска РФ прощупывают украинскую оборону в Запорожской области, которая является частью контролируемого Москвой сухопутного коридора между Крымом и левобережной Украиной.

Украина готовится к наступлению, но многое зависит от западных поставок.

"Очень многие вопросы зависят от количества поставок снарядов. Потому что если у вас есть оружие, но нечем стрелять, то это вызов", - сказал Данилов.

Ранее американский институт изучения войны сообщал, что ждать от россиян серьезного наступления в направлении Запорожья вряд ли стоит по причине того, что у РФ не хватает боевой мощности для нового масштабного наступления в "реалистичные сроки".

По данным The New York Times, российские атаки на востоке Украины усиливаются в преддверии ожидаемого наступления РФ.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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