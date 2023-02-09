Утром в четверг, 9 февраля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что россияне продолжают наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Сводка обнародована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Главные моменты:

1. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. Активно используется фронтовая авиация для ударов по ВСУ.

2. Отражены атаки противника в районах:

Стельмаховки и Белогоровки Луганской области.

Федоровки, Выемки, Бахмута, Красной Горы, Парасковиевки, Ивановского, Часов Яра, Новокалинового, Водяного, Первомайского, Весёлого, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Пречистовки и Богоявленки Донецкой области.

Новоандреевки в Запорожской области (по трассе западнее Орехова, которая ведёт на Каменку).

Как и вчера, стоит отметить атаку непосредственно на Часов Яр. Этот город сейчас - ключевой узел снабжения Бахмута. И атаковать его можно, только перейдя трассу Бахмут-Константиновка.

3. РФ нанесла три ракетных удара и 45 авиационных, три человека погибли.

4. Резко активизировались обстрелы северных районов Украины в Черниговской и Харьковской областях. Удары были более чем в 40 населённых пунктах.

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