Россияне наступают на пяти направлениях, авиация ВСУ нанесла более 20 ударов по врагу - сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 8 февраля.
Главное в вечерней сводке:
1. Армия РФ ведет наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
2. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
3. Россияне нанесли один ракетный удар по Славянску и 37 авиаударов, совершили более 40 обстрелов из РСЗО, в частности, по Бериславу и Камышану Херсонской области.
4. Авиация ВСУ нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ и 3 удара по позициям ЗРК.
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Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.
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