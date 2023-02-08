В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 8 февраля.

Главное в вечерней сводке:

1. Армия РФ ведет наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

2. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

3. Россияне нанесли один ракетный удар по Славянску и 37 авиаударов, совершили более 40 обстрелов из РСЗО, в частности, по Бериславу и Камышану Херсонской области.

4. Авиация ВСУ нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ и 3 удара по позициям ЗРК.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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