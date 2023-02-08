В Херсоне из-за обстрела погиб пожилой местный житель. В момент обстрела мужчина находился на улице, сообщает Херсонская ОВА.

Также публикуют видео последствий четвертого удара по детскому центру реабилитации. Из-за постоянных обстрелов дети в здании давно уже не находились.

Напомним, в Херсонской области из-за российских обстрелов произошел массовый мор рыбы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях в Украине.