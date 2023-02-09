В восточной части Украины объявлена воздушная тревога. С запорожского направления в сторону Днепра летят беспилотники-камикадзе "Шахеды".

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем телеграм-канале.

Ранее западная пресса писала, что Украина тратит на дешевые иранские дроны ракеты, которые примерно в семь раз дороже. Это может повлиять на истощение украинской ПВО с помощью беспилотников.

Война в Украине продолжается уже 351-й день. Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 350-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что целями готовящегося наступления РФ могут быть Харьковская и Запорожская области. Американский журналист Сеймур Херш обвинил власти США в подрыве "Северных потоков". Президент Украины вчера совершил второй по счету зарубежный визит после начала российского вторжения - в Лондон, после этого он прилетел в Париж, где встретился с Макроном и Шольцем.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как скандалы и отставки в украинской власти могут сказаться на ситуации на фронте.