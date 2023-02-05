Россия хочет построить более быстрый беспилотник, чем иранские "Шахеды", чтобы создать Украине новые проблемы.

Однако производить их, по плану Москвы, все равно будет Иран, но уже на территории России. Об этих планах сообщает The Wall Street Journal, подчеркивая, что таковы и планы Тегерана.

Фабрика дронов, предположительно, будет находится в городе Елабуга (1100 километров до границы с Украиной). Ее создание является частью сделки между Россией и Ираном на 1 миллиард долларов. В начале января иранская делегация высокого уровня прибыла, чтобы посетить место, где планируется построить завод.

По данным издания, сделка была окончательно согласована в начале ноября в Тегеране. От России там присутствовали представители оборонной промышленности. По заявлению инсайдеров, переносом производства в Россию Иран надеется оградить себя от новых западных санкций.

Ранее стало известно, что завод по производству "Шахедов" в Иране не пострадал от ночных прилетов в городе Исфахан. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, размещенные украинским военным порталом Defense Express.

В начале января Воздушные силы ВСУ назвали условие, при котором Россия может продолжить интенсивные атаки украинской территории дронами-камикадзе.