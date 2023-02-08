Ситуация со светом в Одессе, где действуют аварийные отключения, будет улучшаться. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Компания заявляет, что смогла предоставить области дополнительный объем электроэнергии, а это, в свою очередь, улучшит энергопитание Одессы и района.

В тоже время, пока в городе сохраняется очень тяжёлая ситуация с подачей электроэнергии.

В большинстве районов Одессы электричество появляется сейчас на три-четыре часа ночью, и на пару часов днем.

Причем графики ДТЭК фактически не работают – свет появляется произвольно.

Очень плохо работает мобильная связь и интернет.

Ранее "Страна" писала подробнее о том, как живет Одесса после масштабной аварии на подстанции 4 февраля.

Также в "Укрэнерго" называли сроки возвращения Одесской области к плановым графикам отключения света.

По крайней мере, в Одесской области обещают не отключать свет целые сутки 20 февраля. Это необходимо, чтобы замерить фактический уровень потребления электроэнергии. Также отметим, что в случае новых ракетных атак, обнародованный график замеров по областям не будет соблюдаться.