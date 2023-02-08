В Одессе и ближайших к ней районах продолжают действовать аварийные отключения.

Об этом сообщают в Укрэнерго.

Во всех областях, кроме Запорожской, Донецкой и Николаевской - действуют круглосуточные лимиты потребления.

Ранее в Укрэнерго объясняли отмену лимитов в трех областях необходимостью проведения замеров системы.

Сегодня же сообщают, что из-за повреждения водопровода в Николаевской области там проводить замеры не будут (водопровод - значительный потребитель, которого важно учитывать в замерах Укрэнерго). Тем не менее, лимиты в Николаевской области все равно не вводятся.

Напомним, в Одессе 8 февраля возобновят работу детсады, а школам из-за проблем со светом продлили каникулы до конца недели. При этом учреждения информируют родителей о ситуации в каждой конкретной школе.

Ранее мы писали, что из-за измерения уровня потребления электричества в отдельные дни в областях не будут отключать свет. Например, в Киеве и Черновицкой области 17 февраля пройдет без отключения электричества, если Украина избежит новых ракетных атак РФ.