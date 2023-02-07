В Одесской области завтра продолжатся аварийные отключения из-за продолжающегося ремонта подстанции.

Об этом сообщает ДТЭК.

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях– ожидаются только плановые отключения.

ДТЭК привел следующие лимиты:

Киев – днем 1193 МВт/ночью 768 МВт,

Киевская область – днем 852 МВт/ночью 705 МВт,

Днепропетровская область – днем 1479 МВт/ночью 1418 МВт.

Напомним, что Донецкую область завтра отключать от света вообще не будут в рамках замеров суточного потребления региона.

Мы публиковали график, когда и в каких областях не будут отключать свет для замера уровня потребления электричества.

Война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

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