В Ровно сегодня, 6 февраля, произошла авария на энергосети. Поэтому часть города осталась без света.

Об этом сообщает мэр Ровно Александр Третьяк в Telegram.

Из-за аварии без электроснабжения остались абоненты микрорайонов: Мототрек, Автовокзал на Киевской, Радиозавод, частично нет света на улицах Студенческой, Степана Бандеры, Драгоманова, 16 июля, а также в Колоденце и Тайкурах.

Мэр отмечает, что энергетики уже приступили к ремонту на месте аварии.

"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и терпение. Работники "Ровнооблэнерго" делают все, чтобы возобновить электроснабжение как можно быстрее", - добавил Третяк.

Также он написал, что в городе не курсируют троллейбусы из-за отсутствия напряжения. О возобновлении движения власти обещают сообщить позже.

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