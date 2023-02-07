В среду, 8 февраля, "Укрэнерго" будет проводить замеры мощности потребления электроэнергии в Донецкой области для определения актуальных показателей. В связи с этим ограничения по отключениям света отменят на сутки.

Об этом сообщает компания ДТЭК в телеграм-канале.

Таким образом, завтра в регионе не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения света.

"Это необходимо для определения корректных лимитов при использовании графиков", - объяснили в ДТЭК.

Также в компании предупредили, что исчезнуть свет завтра может из-за аварии или вражеских обстрелов.

Напомним, в Одессе сегодня обещали давать свет по графику 8/2. В Киеве и Днепре действуют стабилизационные отключения.

Также мы писали, что в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом 7 февраля и сообщили, где сложилась самая сложна ситуация.

Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.