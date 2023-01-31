Европейский союз за 2022 год впервые получил больше энергии из возобновляемых источников, чем от традиционных энергоносителей.

Об этом говорится в отчете аналитического центра Ember.

В 2022 году ветряная и солнечная энергия произвели рекордную пятую часть электроэнергии в Европейском союзе (22%), впервые обогнав ископаемый газ (20%) и оставшись выше энергии угля (16%).

"Политическим ответом Европы на вторжение России в Украину в 2022 году было ускорение электроэнергетического перехода. Сейчас внимание сосредотачивается на быстром сокращении спроса на газ - одновременно с постепенным отказом от угля. Это значит, что мы на пути к масштабному расширению чистой энергетики", - говорится в отчете.

Страны Евросоюза произвели в 2022 году 203 терават-часа (ТВт-час) солнечной энергии, что на 39 ТВт-час, или на 24% больше по сравнению с 2021 годом. Ветроэнергетика дала ЕС 420 ТВт-ч энергии, на 33 ТВт-ч больше против 2021 года.

"Это позволило сэкономить около 10 млрд евро на закупке газа", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале января цены на газ в Европе сегодня выросли почти на 12%, приблизившись к 850 долларам за тысячу кубометров.

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