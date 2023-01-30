Одна из самых влиятельных в Европе энергетических организаций – Энергетическое сообщество, которое уже помогает Украине подавать иски против России и требовать возмещения ущерба, нанесенного магистральным сетям Укрэнерго, создает комиссию, которая будет следить за всеми событиями, связанными с энергетическим рынком и корпоративным управлением в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Энергетического сообщества.

"С целью оптимизации и консолидации своих функций мониторинга в соответствии с Договором об Энергетическом сообществе по Украине, крупнейшим членом Энергетического сообщества, который сейчас страдает от агрессивной войны со стороны Российской Федерации, Секретариат создал наблюдательный пункт энергетического рынка Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдатели будут внимательно следить за всеми событиями, связанными с энергетическим рынком и корпоративным управлением в Украине.

"С полным соблюдением требований конфиденциальности оценки будут опубликованы и переданы привлеченным внутренним и международным заинтересованным сторонам. Это будет способствовать дальнейшей интеграции украинского энергетического сектора с Европой и будет способствовать укреплению доверия к предполагаемому и прозрачному управлению в соответствии с европейской практикой", – добавили в Энергетическим сообществе.

В портах Молдовы и Румынии хотят установить турецкие плавучие ТЭС, которые будут поставлять электричество Украине.

Также пишут, что после массированной атаки РФ Одесса и область не смогут вернуться к плановым отключениям света минимум до конца января.