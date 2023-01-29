Компания "Укрэнерго" опубликовала лимиты электроэнергии на понедельник, 30 января.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ДТЭК.

Распределение будет осуществляться следующим образом:

для Киева - днем 974 МВт, ночью 667 МВт;

для Киевской области - днем 703 МВт, ночью 613 МВт;

для Днепропетровской области - днем 1192 МВт, ночью 1217 МВт.

Такие лимиты позволяют использовать графики стабилизационных отключений в указанных регионах. При этом в Одесской области продолжаются экстренные отключения.

Напомним, сегодня в мэрии Одессы предупредили, что 30 января в городе не будет ходить общественный электротранспорт. Причиной называют недостаточные лимиты на электроэнергию.

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