Цены на газ в Европе сегодня выросли почти на 12%, приблизившись к 850 долларам за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 773,6 доллара за тысячу кубометров (+2%). К вечеру их стоимость составляла уже 846,6 доллара (+11,6%). Динамика котировок приведена от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, – 758,5 долларов за тысячу кубометров.

При этом биржевые цены на газ в Европе 5 января впервые почти за 16 месяцев – с 10 сентября 2021 года – опустились ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты тогда отмечали, что снижение газовых котировок на европейской бирже связано с потеплением и увеличением выработки энергии из ветра. Аналитики ожидали самый теплый январь за последние годы. А данные Европейской ассоциации ветровой энергетики Wind Europe свидетельствуют, что производство энергии ветряными электростанциями в Евросоюзе в воскресенье составило 31,6% в общем объеме – один из самых высоких показателей с 2022 года, вдвое превышающий среднегодовой – около 15%.

Между тем сегодня цена на российскую нефть Urals установилась на отметке в $37,8 за баррель. Это более чем вполовину меньше мировой цены на Brent $81 и намного ниже введённого странами G7 потолка в $60.