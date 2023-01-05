Цена газа в Европе опустилась ниже 700 долларов за 1000 кубометров впервые с сентября 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Общее снижение цены с начала пятого дня нового года составляет более 2,8%. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 696,3 долларов за тысячу кубометров.

Цена на газ в Европе снижается каждый день уже третью неделю подряд. Так, 4 января цена газа впервые с февраля 2022-го снизилась до 750 долларов за 1000 кубометров.

А накануне Нового года цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубов впервые за десять предыдущих месяцев.

Также мы писали о том, что теплая зима позволила Европе накопить рекордные запасы газа в подземных хранилищах. Общий объем газа в декабре 2022 года пополнился на 2,55 миллиарда кубометров. При этом отбор газа из хранилищ составил 12,54 миллиарда кубометров и оказался минимальным за последние три года. Эксперты связывают это с теплой погодой, которая позволяла откладывать ресурсы, не используя их сразу.

Поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему ЕС также стали рекордными и по итогам 2022 года превысили 128 млрд куб. м.