С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия транспортировала через украинскую газотранспортную систему (ГТС) около 20,35 млрд кубометров природного газа.

Об этом сообщают аналитики ExPro Consulting.

Как замечает консалтинговая компания, это самый низкий показатель транзита газа во времена независимости Украины. По сравнению с 2021 годом объемы транзита российского газа упали в 2 раза - с 41,6 млрд кубометров до 20,35 млрд кубометров.

"Долгосрочным контрактом предусмотрена транспортировка 40 млрд кубов природного газа из России через украинскую газотранспортную систему, однако вероятность таких объемов практически нулевая", - отметили специалисты в ExPro.

Они уточнили, что, согласно долгосрочному контракту, Россия забронировала 40 млрд кубометров мощностей для транзита газа через Украину, однако использовала лишь половину забронированных мощностей. В то же время, долгосрочный контракт, заключенный на 2020-2024 годы на условиях "качай или плати", предусматривает, что РФ должна оплачивать весь забронированный объем.

В 2022 году Россия транспортировала природный газ через Украину в четыре страны - Словакию, Молдову, Польшу и Румынию.

Больше всего газа было транспортировано в Словакию - почти 16,5 млрд кубометров, однако этот показатель на 40% меньше, чем в 2021 году. Также в Молдову было прокачано 2,5 млрд кубометров газа, что на 21% меньше, чем в 2021 году.

Как писала "Страна", в июле "Газпром" без предупреждения увеличил давление в пограничном участке украинской ГТС.

Напомним, в конце октября президент Зеленский заявил о планах РФ подорвать свою газотранспортную систему, обвинить Украину и ударить по ее ГТС.