Днем во вторник, 31 января, на фоне похолодания в Украине растет потребление электроэнергии, поэтому есть риск введения аварийных отключений в регионах.

Об этом пресс-служба компании сообщает в телеграм-канале.

В настоящее время в Украине не зафиксировано превышение суточных лимитов потребления, пока что аварийные отключения не применяются.

В системе сохраняется значительный дефицит, говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Одесской области продолжаются экстренные отключения света. В Киеве и Днепре действуют графики.

Также сообщалось, что в Украине ещё раз оштрафовали киевский ДТЭК за несоблюдение графиков отключений света. Пострадали 9 облэнерго.

Кроме того, мы писали, что в ДТЭК призвали украинцев отключать электроприборы из розеток во время отсутствия света.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 342-й день. По стране объявлена масштабная воздушная тревога. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.