В Украине растет потребление электроэнергии. В "Укрэнерго" предупредили о возможных аварийных отключениях
Днем во вторник, 31 января, на фоне похолодания в Украине растет потребление электроэнергии, поэтому есть риск введения аварийных отключений в регионах.
Об этом пресс-служба компании сообщает в телеграм-канале.
В настоящее время в Украине не зафиксировано превышение суточных лимитов потребления, пока что аварийные отключения не применяются.
В системе сохраняется значительный дефицит, говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Одесской области продолжаются экстренные отключения света. В Киеве и Днепре действуют графики.
Также сообщалось, что в Украине ещё раз оштрафовали киевский ДТЭК за несоблюдение графиков отключений света. Пострадали 9 облэнерго.
Кроме того, мы писали, что в ДТЭК призвали украинцев отключать электроприборы из розеток во время отсутствия света.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 342-й день. По стране объявлена масштабная воздушная тревога. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.
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