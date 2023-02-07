В Украине по состоянию на 7 февраля постепенно растет потребление электроэнергии. В Одессе и прилегающих районах действуют аварийные отключения света.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В целом по Украине потребление электричества растет, одновременно с этим несколько выросла и выработка электроэнергии. Впрочем, дефицит мощности в энергосистеме сохраняется. При этом круглосуточные лимиты действуют во всех областях Украины, говорится в сообщении.

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии больше всего растет в вечерние часы.

Имеющийся объем производимой электроэнергии в стране недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия делится на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения.

По данным компании, ремонтные работы для возобновления электроснабжения Одессы и районов ведутся беспрерывно.

"Если не будет новых атак врага, то на выходные ожидается возврат к графикам плановых отключений, действовавшим до 4 февраля. Также продолжаются ремонты на всех других подстанциях, поврежденных ракетными и дроновыми атаками России", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" рассказали, когда в Одессе улучшится ситуация со светом.

Также в компании назвали сроки возвращения Одесской области к плановым графикам отключения света.