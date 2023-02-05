Ситуация с энергоснабжением в Одессе, где 40% абонентов остаются без света, должна существенно улучшиться лишь к концу недели, когда будут завершены работы на одном из энергообъектов.

Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Укрэнерго" в усиленном режиме ведет восстановление всех энергообъектов, пострадавших в Одесской области в результате атак. Мы сфокусировались на одном из них, который позволит в кратчайшие сроки возобновить более-менее нормальное электроснабжение города и Одесского района. По нашим прогнозам, к концу следующей рабочей недели мы должны закончить эти работы", - сказал он.

По его словам, ближайшая задача - смягчить графики для населения. Сейчас, как правило - это 12 часов без света и 2 - со светом.

"Критическую инфраструктуру переводим на генераторы, чтобы больше электрики дать населению. В меру подключения график будет смягчать до схемы 2/10 и 2/8", - пояснил Кудрицкий.

Он подтвердил ранее озвученную информацию о том, что за прошедшие с момента масштабной аварии сутки удалось подключить к электроснабжению около 200 тысяч из 500 тысяч потребителей в Одессе и Одесском районе.

Напомним, 4 февраля Одесса была полностью обесточена из-за аварии на подстанции.

Также мы писали о том, что Кабмин пообещал помочь обесточенной Одессе генераторами.