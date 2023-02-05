Несмотря на обещания не ограничивать сегодня до 16:00 потребление электроэнергии в Киеве, "Укрэнерго" уже с утра объявило о стабилизационных отключениях.

Об этом сообщает ДТЭК.

Правда, вводятся они не на всей территории города, а лишь в части Голосеевского, Печерского и Соломенского районов, а также Левого берега.

Кроме того, ограничения применят в Киево-Святошинском районе Киевской области.

"Это позволит избежать аварий из-за перегрузки оборудования", - объясняет ДТЭК.

Также сообщается о том, что из-за аварии временно отсутствует свет в Фастовском и Васильковском районах Киевской области.

Ранее мы также писали, что в Одессе и области без доступа к энергоснабжению после аварии на подстанции остаются 500 тысяч человек.

Кроме того, в "Укрэнерго" в пятницу сообщали, что наиболее сложная ситуация со светом на фоне обстрелов сложилась в Херсонской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 346-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что Россия сосредотачивает наступательные силы на востоке Украины, но южный регион всегда остается у них в поле зрения. Вчера состоялся крупный обмен пленными, в рамках которого Украина вернула домой 116 человек, а РФ - 63.

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