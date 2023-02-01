В Одессе и области завтра, 2 февраля, снова будут экстренные отключения электричества, начавшиеся после обстрела энергоинфраструктуры региона на прошлой неделе.

Об этом сообщает ДТЭК.

Киев, Киевская и Днепропетровская области получили лимиты, которые позволяют ограничиться плановыми отключениями:

Киев – днем 1057 МВт/ночью 684 МВт,

Киевская область – днем 755 МВт/ночью 629 МВт,

Днепропетровская область – днем 1280 МВт/ночью 1248 МВт.

Напомним, что сегодня в значительной части Одессы долго нет света еще и из-за срочного аварийного ремонта высоковольтной линии.

В целом по стране сохраняется значительный дефицит мощностей, сообщали в "Укрэнерго".

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.