Днем в среду, 1 февраля, потребление электроэнергии в Украине сохраняется на таком же уровне, как вчера, 31 января. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности.

Об этом сообщает пресс-служба "Укэнерго" в телеграм-канале.

Причина дефицита - повреждение электростанций и высоковольтной сети в результате 13 российских ракетных и 15 дроновых атак. Последствия сложные и масштабные, рассказали в компании.

В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

В областях действуют лимиты потребления, превышение которых может приводить к аварийным отключениям.

Напомним, Одесская область уже неделю не может выйти на плановые графики отключения света после ракетной атаки.

Также сообщалось, сколько ДТЭК импортировала электричество из ЕС, чтобы снизить дефицит в энергосистеме. В перспективе из-за импорта дефицит можно уменьшить вдвое, сообщили в компании.

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

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