В Украине по состоянию на 11:00 пятницы, 3 февраля, дефицит мощностей в энергосистеме остается на вчерашнем уровне и оценивается как существенный.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

За минувшие сутки массированным артиллерийским обстрелам подверглась энергетическая инфраструктура в Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях.

Наиболее сложная ситуация на фоне обстрелов сложилась в Херсонской области. Из-за значительных повреждений обесточены некоторые объекты в Николаевской области.

Сетевые ограничения сохраняются только в Одесской области, заявили в компании.

Все всех областях действуют лимиты потребления, превышение которых приведет к аварийным отключениям.

Ранее мы писали, что Одесская область уже вторую неделю не может выйти на плановые графики отключения света.

Также сообщалось, что в ДТЭК призвали украинцев отключать электроприборы из розеток во время отсутствия света.

Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.