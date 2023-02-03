В "Укрэнерго" рассказали, в каких регионах Украины наблюдается самая сложная ситуация со светом
В Украине по состоянию на 11:00 пятницы, 3 февраля, дефицит мощностей в энергосистеме остается на вчерашнем уровне и оценивается как существенный.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
За минувшие сутки массированным артиллерийским обстрелам подверглась энергетическая инфраструктура в Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях.
Наиболее сложная ситуация на фоне обстрелов сложилась в Херсонской области. Из-за значительных повреждений обесточены некоторые объекты в Николаевской области.
Сетевые ограничения сохраняются только в Одесской области, заявили в компании.
Все всех областях действуют лимиты потребления, превышение которых приведет к аварийным отключениям.
Ранее мы писали, что Одесская область уже вторую неделю не может выйти на плановые графики отключения света.
Также сообщалось, что в ДТЭК призвали украинцев отключать электроприборы из розеток во время отсутствия света.
Война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.
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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.