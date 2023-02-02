В пятницу, 3 февраля, в Одессе и области снова будут экстренные отключения света, так как энергоинфраструктура все еще не восстановлена.

Об этом сообщает ДТЭК в своем Telegram-канале.

При этом в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ожидаются только плановые отключения.

Лимиты от "Укрэнерго" на 3 февраля следующие:

Киев – днем 1080 МВт/ночью 692 МВт;

Киевская область – днем 784 МВт/ночью 636 МВт;

Днепропетровская область – днем 1328 МВт/ночью 1262 МВт.

Напомним, сегодня губернатор Одесской области Максим Марченко пообещал, что на следующей неделе ДТЭК опубликует "новые, понятные графики" для региона.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует, зачем Зеленский устроил массовые обыски у чиновников, Коломойского и Авакова.