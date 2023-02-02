В Украине уменьшилось потребление электроэнергии. Соответственно снизился и дефицит в энергосистеме, однако он все еще остается существенным.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Генерирующих мощностей хватает, чтобы покрыть около 80% потребности потребления. В аварийном ремонте находятся два энергоблока электростанций в Украине.

При этом аварийных отключений сейчас нет ни в одном регионе.

Только в Одесской области уже вторую неделю действуют экстренные отключения.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

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