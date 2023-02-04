В Одессе и области без доступа к энергоснабжению после утренней аварии на подстанции остаётся 500 тысяч человек.

Об этом сообщил в Telegram в субботу, 4 февраля, глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По его словам, в Одессу уже приехали министр энергетики и глава "Укрэнерго". Также будет доставлено определённое количество генераторов для подключения критической инфраструктуры.

Марченко признает, что повреждения комплексные и очень тяжелые, поэтому делать прогнозы по срокам завершения ремонта он не стал.

Теплоснабжение, водоотвод и водоснабжение работают в штатном режиме.

Ранее мы писали, что в ДТЭК сообщили о том, что вся Одесса отключена от электроснабжения из-за утренней аварии на подстанции в Усатово.

Позже в "Укрэнерго" проинформировали, что причиной блэкаута стала масштабная авария в магистральной сети.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в обесточенную Одессу в течение суток завезут все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго, а также газотурбинную электростанцию, предоставленную США.

Напомним, в Одесской области уже две недели продолжаются экстренные отключения света.