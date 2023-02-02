На следующей неделе ДТЭК опубликует "новые, понятные графики" для Одесской области.

Об этом сообщил губернатор региона Максим Марченко в своем видеообращении.

Марченко также отметил, что на совещании с главами общин рассмотрели возможность перевода некоторых объектов критической инфраструктуры на генераторы, однако все генераторы в области могут обеспечить только 5% требуемой мощности.

Ранее мы писали, что в Одессе и области сегодня снова действуют экстренные отключения электричества, начавшиеся после обстрела энергоинфраструктуры региона на прошлой неделе. Таким образом Одесская область уже вторую неделю не может выйти на плановые графики отключения света.

Также сообщалось, сколько ДТЭК импортировала электричество из ЕС, чтобы снизить дефицит в энергосистеме. В перспективе из-за импорта дефицит можно уменьшить вдвое, сообщили в компании.

Тем временем война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.