В воскресенье, 5 февраля, Киев, Киевская область и Днепропетровский регион в первую половину дня будут без ограничений электроснабжения, а потом останутся в плановых графиках. На Одесчине продолжатся экстренные отключения света.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба компании ДТЭК.

По распоряжению "Укрэнерго", лимиты потребления будут применены только с 16:00 до 20:00.

"К сожалению, в результате разрушений энергоинфраструктуры Одесской области в регионе продолжаются экстренные отключения света", - добавили в компании.

В минувший раз в Киеве и Днепре не ограничивали подачу электроэнергии на Новый год.

Напомним, сегодня глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что в Одессе и области без доступа к энергоснабжению после утренней аварии на подстанции остаётся 500 тысяч человек.

По словам Марченко, повреждения комплексные и очень тяжелые. Поэтому делать прогнозы по срокам завершения ремонта он не стал.

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