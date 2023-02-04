Уже вся Одесса отключена от электроснабжения из-за утренней аварии на подстанции в Усатово. Также частично обесточен Одесский район. Ранее без света были только три района города.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Энергетики работают над восстановлением питания критической инфраструктуры. Электроснабжение будет возобновлено, когда специалисты "Укрэнерго" устранят аварию. Просим с пониманием отнестись к ситуации", - говорится в сообщении.

Утром сообщалось о взрывах и сильном пожаре на подстанции Усатово под Одессой (26 января она подверглась ракетному удару).

Отметим, в Одесской области уже две недели продолжатся экстренные отключения света.

Война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".